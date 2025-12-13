Алесь Беляцкий дал первое интервью на свободе

Алесь Беляцкий дал первое интервью на свободе3
- 13.12.2025, 19:14
- 2,904
63-летний нобелевский лауреат вышел к людям, встречающим его в Вильнюсе.
Сегодня из лукашенковских тюрем были освобождены сразу 123 человека. Среди них руководитель и основатель правозащитного центра«Вясна», лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.
«Меня через всю Беларусь провезли с завязанными глазами. А сидел я под Горками, в 14 километрах от российской границы. У меня еще голова кружится», — заявил Алесь Беляцкий.
Он рассказал, что от него требовали написать прошение о помиловании. Он отказался.
А сегодня разбудили в 4-м часу ночи и приказали собирать вещи.
На вопрос о своей награде он ответил:
«Эта Нобелевская премия была дана не только мне лично, а всем белорусским активистам и всему белорусскому народу, который выступал и выступает за демократию, за права человека в Беларуси, который продолжает свою борьбу. Хоть она у нас идет непросто и тяжело, через тюрьмы, тысячи людей сидели и сейчас продолжают сидеть в тюрьмах».