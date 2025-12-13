Алесь Беляцкий дал первое интервью на свободе 3 13.12.2025, 19:14

2,904

63-летний нобелевский лауреат вышел к людям, встречающим его в Вильнюсе.

Сегодня из лукашенковских тюрем были освобождены сразу 123 человека. Среди них руководитель и основатель правозащитного центра«Вясна», лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.

63-летний нобелевский лауреат вышел к людям, встречающим его в Вильнюсе.

«Меня через всю Беларусь провезли с завязанными глазами. А сидел я под Горками, в 14 километрах от российской границы. У меня еще голова кружится», — заявил Алесь Беляцкий.

Он рассказал, что от него требовали написать прошение о помиловании. Он отказался.

А сегодня разбудили в 4-м часу ночи и приказали собирать вещи.

На вопрос о своей награде он ответил:

«Эта Нобелевская премия была дана не только мне лично, а всем белорусским активистам и всему белорусскому народу, который выступал и выступает за демократию, за права человека в Беларуси, который продолжает свою борьбу. Хоть она у нас идет непросто и тяжело, через тюрьмы, тысячи людей сидели и сейчас продолжают сидеть в тюрьмах».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com