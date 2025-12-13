закрыть
13 декабря 2025, суббота, 19:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Алесь Беляцкий дал первое интервью на свободе

3
  • 13.12.2025, 19:14
  • 2,904
Алесь Беляцкий дал первое интервью на свободе

63-летний нобелевский лауреат вышел к людям, встречающим его в Вильнюсе.

Сегодня из лукашенковских тюрем были освобождены сразу 123 человека. Среди них руководитель и основатель правозащитного центра«Вясна», лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.

63-летний нобелевский лауреат вышел к людям, встречающим его в Вильнюсе.

«Меня через всю Беларусь провезли с завязанными глазами. А сидел я под Горками, в 14 километрах от российской границы. У меня еще голова кружится», — заявил Алесь Беляцкий.

Он рассказал, что от него требовали написать прошение о помиловании. Он отказался.

А сегодня разбудили в 4-м часу ночи и приказали собирать вещи.

На вопрос о своей награде он ответил:

«Эта Нобелевская премия была дана не только мне лично, а всем белорусским активистам и всему белорусскому народу, который выступал и выступает за демократию, за права человека в Беларуси, который продолжает свою борьбу. Хоть она у нас идет непросто и тяжело, через тюрьмы, тысячи людей сидели и сейчас продолжают сидеть в тюрьмах».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук