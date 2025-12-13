На свободу вышла политзаключенная Виктория Кульша 2 13.12.2025, 22:01

Ее задержали в ноябре 2020-го года.

Политзаключенная Виктория Кульша на свободе. Об этом стало известно «Зеркалу».

Викторию задержали в ноябре 2020-го года за администрирования чата «Водители 97% Минск». Ей несколько раз продлевали срок в колонии за «неповиновение администрации».

В неволе у Кульши обострились проблемы со здоровьем.

Напомним, что сегодня Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

