Дроны мощно ударили по нескольким регионам РФ и Крыму

Дроны мощно ударили по нескольким регионам РФ и Крыму5
- 14.12.2025, 8:59
Пылают нефтебазы, ГРЭС и не только.
С вечера 13 декабря в России и на временно оккупированных территориях Украины было неспокойно – оккупанты пытались отразить воздушную атаку. Работала ПВО российских захватчиков, но, предварительно, произошло немало прилетов, пишет OBOZ.UA.
По неподтвержденной информации Telegram-каналов, были атакованы (часть данных требует уточнения):
Симферопольская нефтебаза, Крым:
Объект, вероятно нефтебаза, в городе Гвардейское, Крым;
Нефтебаза в городе Урюпинск (Волгоградская область РФ) – подтверждено;
Смоленская ГРЭС (Озерный, Смоленская область РФ);
Объект в поселке Афипский (Краснодарский край РФ);
Энергетика на ВОТ Херсонской и Запорожской областей.
Взрывы в Крыму
Вечером в среду на территории Крыма раздавалась серия взрывов. По некоторой информации, загорелась нефтебаза (возможно, даже две). О попаданиях заявлялось в поселке Гвардейское Симферопольского района и в самом Симферополе.
Местные так называемые власти, по состоянию на 23:40 (по Киеву), информировали только о тревоге, фиксировании в небе украинских БПЛА и задействовании противовоздушной обороны. Также оккупанты призвали «доверять только официальным источникам информации». О прилетах в то время подтверждений от чиновников-захватчиков или МО РФ не было.
Пропаганда тем временем напоминала жителям полуострова о запрете на съемки.
Взрывы в Волгоградской области России
В Урюпинске произошло возгорание на нефтебазе, дрон попал по меньшей мере в один из резервуаров. Информацию об этом, а также видеоподтверждение, опубликовали очевидцы.
Поскольку россияне наснимали нефтебазу после удара с разных сторон и показали явное возгорание, местным властям пришлось подтвердить атаку.
Губернатор Волгоградщины Андрей Бочаров заявил про пожар из-за атаки БПЛА и эвакуацию жителей прилегающих к нефтебазе домов. Пострадавших нет, добавил чиновник.
Взрывы в Смоленской области РФ
В период с 20:00 до 23:00 (по Минску) министерство обороны государства-агрессора России отчиталось о «перехвате и уничтожении» 94 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Из них 7 якобы были ликвидированы над Смоленщиной. Пресс-служба захватчиков делилась таким списком:
41 – над территорией оккупированного украинского Крыма (Украина);
24 – над Брянской областью;
7 – над Смоленской областью;
6 – над Белгородской областью;
6 – над Курской областью;
5 – над Орловской областью;
3 – над Тульской областью;
1 – над Калужской областью;
1 – над Липецкой областью.
В местных пабликах россияне делились впечатлениями от взрывов и писали о попадании по Смоленской ГРЭС.
Взрывы на Кубани
Украинские дроны хорошо поработали в поселке Афипский, там были прилеты по НПЗ.
Взрывы на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей
Telegram-канал DroneBomber нашел подтверждение результативных ударов по объектам, захваченным россиянами, и проблемах с электроснабжением на ВОТ. Взрывы раздавались на Запорожье и Херсонщине.