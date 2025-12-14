Фридрих Мерц: Это успех мужественного гражданского общества 14.12.2025, 10:50

Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Канцлер Германии эмоционально отреагировал на освобождение белорусских политзаключенных.

Европейские политики отреагировали на освобождение 123 белорусских политзаключенных 13 декабря.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц был обрадован новости об освобождении белорусских заключенных. «Эта новость из Беларуси наполняет меня радостью: освобождение Марии Колесниковой, Алеся Беляцкого и других политических заключенных давно назрело и является успехом мужественного гражданского общества, борющегося за свободу и гражданские права. Мы на их стороне», - написал он в Х.

Diese Nachricht aus Belarus erfüllt mich mit Freude: Die Freilassung von Maria Kolesnikowa, Ales Bialiatski und weiterer politischer Gefangener ist überfällig und ein Erfolg der mutigen für Freiheit und Bürgerrechte kämpfenden Zivilgesellschaft. Wir stehen an ihrer Seite. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 13, 2025

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

