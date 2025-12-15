Журналисты нашли сбежавшего из Сирии диктатора Асада 3 15.12.2025, 12:21

4,896

Башар Асад

Он живет под Москвой.

Свергнутый сирийский диктатор Башар Асад живёт на Рублёвке и снова изучает офтальмологию. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на несколько источников в России и Сирии, включая друга семьи бывшего диктатора. По данным собеседников британской газеты, Асад смог перевести большую часть своего капитала в Москву и сейчас, предположительно, живёт на Рублёвке.

«Он живёт очень спокойной жизнью. У него почти нет контактов с внешним миром. Он общается лишь с несколькими людьми, бывшими в его дворце, такими как Мансур Аззам (бывший министр по делам президента Сирии) и Яссар Ибрагим (близкий экономический соратник Асада). Он изучает русский язык и снова освежает свои знания по офтальмологии. Это его страсть, ему явно не нужны деньги. Даже до начала войны в Сирии он регулярно практиковал в Дамаске», — цитирует издание друга семьи Асада.

Башар Асад бежал из Дамаска вместе с сыновьями в ночь на 8 декабря 2024 года, когда сирийские повстанцы приближались к столице с севера и юга. Их встретил российский военный эскорт и доставил на авиабазу Хмеймим, откуда семья была вывезена за пределы страны. Ранее о его жизни в Москве писало издание Die Zeit.

