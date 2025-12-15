Украинские военные ракетой из РСЗО HIMARS уничтожили место запуска российских дронов
- 15.12.2025, 21:26
- 1,598
Видео.
Экипаж 108-й днепровской бригады территориальной обороны во время аэроразведки обнаружил скрытое место запуска российских дронов, а также укрытие оккупантов, которые скрывались рядом и управляли БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как военные РФ запускают дрон-камикадзе «Молния» для дальнейших ударов по позициям Сил обороны на Гуляйпольском направлении Запорожской области.
И уже через мгновение на видео зафиксирован точный удар ракетой М30А1 из РСЗО HIMARS по месту дислокации захватчиков.