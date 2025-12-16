закрыть
16 декабря 2025, вторник, 19:20
Audi представила эффектный концепт-кар GT50

  • 16.12.2025, 18:38
Audi представила эффектный концепт-кар GT50

Компания приурочила сборку к 50-летию своего легендарного пятицилиндрового двигателя.

Audi отметила 50-летие своего легендарного пятицилиндрового двигателя, представив эффектный концепт-кар GT50, созданный на базе RS 3. Проект разработали 14 учеников компании как дань уважения истории бренда и его гоночному наследию, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Пятицилиндровый мотор Audi впервые появился в серийном автомобиле в 1976 году — на втором поколении Audi 100. Сегодня Audi остается практически единственным автопроизводителем, сохраняющим эту компоновку в массовом производстве. В основе GT50 лежит платформа RS 3 с 2,5-литровым турбомотором мощностью 394 л.с. и полным приводом.

Дизайн концепта вдохновлен культовыми гоночными моделями Audi 90 quattro IMSA GTO и 200 quattro Trans-Am, прославившими марку в американском автоспорте. Автомобиль получил минималистичные формы, Х-образные светодиодные фары, массивные воздухозаборники, крупный диффузор и интегрированный «утиный хвост» на корме. Футуристичный облик дополняют литые диски и лаконичные эмблемы GT50.

Интерьер выполнен в гоночном стиле: каркас безопасности, защитная сетка у водительского окна и минимальный декор подчеркивают трековую направленность.

Несмотря на впечатляющий внешний вид, GT50 останется концептом — серийный выпуск ограничен требованиями безопасности и высокой стоимостью производства. Однако Audi готовит особую, более экстремальную версию RS 3 для трека, которая может превзойти конкурентов по мощности и установить новые рекорды.

GT50 стал эффектным напоминанием о роли пятицилиндрового двигателя в истории Audi и возможным символом его прощания с эпохой ДВС.

