17 декабря 2025, среда, 12:47
FT: Инвесторы делают ставку на скорое свержение режима Мадуро

  • 17.12.2025, 12:28
FT: Инвесторы делают ставку на скорое свержение режима Мадуро
Николас Мадуро

Фонды скупают облигации страны.

Инвесторы активно скупают дефолтные облигации Венесуэлы в расчете на возможную смену власти в стране и последующее возобновление выплат по долгу. На фоне усиления давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа облигации подорожали до 33 центов за доллар — максимального уровня с 2019 года и примерно на 40% выше, чем в начале октября, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Рост котировок отражает ожидания части рынка, что уход президента Венесуэлы Николаса Мадуро может открыть путь к реструктуризации долга и возвращению страны на международные финансовые рынки после почти десятилетнего отсутствия. Аналогичный рост показывают и облигации государственной нефтяной компании PDVSA.

«Покупая венесуэльские облигации по текущим ценам, инвесторы воодушевлены перспективой смены режима», — отметил глава Gramercy Funds Management Роберт Кенигсбергер. По его словам, рынок пока не полностью учитывает возможный сценарий политических перемен.

После дефолта в 2017 году и введения американских санкций инвесторы были вынуждены продавать бумаги по минимальным ценам. Ограничения на торговлю облигациями были частично сняты лишь в 2023 году, что вновь привлекло интерес к активам страны с крупнейшими в мире доказанными запасами нефти.

Однако аналитики предупреждают о рисках. Прогнозы о скором падении Мадуро звучали и ранее, но он сохранял власть. Кроме того, резкая дестабилизация может привести не к реформам, а к гражданскому конфликту.

Дополнительным фактором давления стала недавняя конфискация США танкера с венесуэльской нефтью и последующая блокада, что серьезно сократит экспорт и финансовые поступления режима. По мнению экспертов Allianz Global Investors, в оптимистичном сценарии восстановительная стоимость облигаций может составить 40–50 центов за доллар, хотя некоторые инвесторы рассчитывают на более высокие уровни.

В целом рынок рассматривает венесуэльский долг как одну из последних крупных возможностей в сегменте проблемных суверенных облигаций, напрямую зависящую от политического развития в стране и роли США в регионе.

