18 декабря 2025, четверг, 12:52
Уиткофф подарил Трампу ящик икры из России

2
  • 18.12.2025, 12:45
Уиткофф подарил Трампу ящик икры из России
Стив Уиткофф
Фото: Terry Renna/AP

Спецпосланник США попробовал ее перед переговорами с Путиным.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту Дональду Трампу ящик красной икры, произведённой в посёлке Чныррах Николаевского района Хабаровского края. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли.

Икру изготовили на местном рыбокомбинате. Уиткофф впервые попробовал продукт во время обеда в московском ресторане Savva перед переговорами с Путиным. После этого ему подарили ящик икры, который он доставил Трампу.

Напомним, 3 декабря в Кремле прошли переговоры России и США. Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. С российской стороны присутствовали также помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров сторонам не удалось достичь согласия по компромиссному мирному плану, в частности, участники встречи не разрешили противоречия по территориальному вопросу.

популярное за неделю

