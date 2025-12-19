«Это как конструктор»: эксперт назвал недостатки российского «Орешника»2
- 19.12.2025, 11:47
Пока непонятно, насколько эти ракеты являются рабочими.
Украинская разведка должна проверить, действительно ли Беларусь получила ракету «Орешник» от России и поставила ее на боевое дежурство.
Об этом в эфире «Radio NV» рассказал Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.
«Известно, по пуску одного на Днепр, еще два дополнительных были неудачные. И еще по одной ракете СБУ провела операцию и она была уничтожена. То есть там единицы их», - сказал Романенко.
Также он добавил, что неизвестно, в каком состоянии эти ракеты, то есть неизвестно, насколько они рабочие.
«Поскольку это как конструктор было составлено. Из межконтинентальной трехступенчатой ракеты, взяли две ступени, сформировали. И таким образом появилась ракета среднего радиуса действия «Орешник», - пояснил Романенко.
Напомним, вчера белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск якобы получил от россиян ракету «Орешник» и она должна заступить на боевое дежурство.