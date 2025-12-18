Лукашенко заявил, что «Орешник» поставлен на боевое дежурство в Беларуси

Лукашенко заявил, что «Орешник» поставлен на боевое дежурство в Беларуси12
Якобы со вчерашнего дня.
В Беларуси уже якобы разместили комплекс с баллистическими ракетами РФ «Орешник».
Об этом 18 декабря заявил Александр Лукашенко.
«Орешник» в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство», – сказал Лукашенко.
Он назвал этот комплекс «страшным оружием». По словам Лукашенко, он «делает все», чтобы якобы «не допустить войны», которая белорусам «не нужна».
Об «Орешнике» он упомянул, когда говорил о стратегическом сдерживании и военном сотрудничестве с РФ.