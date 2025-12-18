закрыть
18 декабря 2025, четверг
Лукашенко заявил, что «Орешник» поставлен на боевое дежурство в Беларуси

  • 18.12.2025, 20:07
  • 1,884
Лукашенко заявил, что «Орешник» поставлен на боевое дежурство в Беларуси

Якобы со вчерашнего дня.

В Беларуси уже якобы разместили комплекс с баллистическими ракетами РФ «Орешник».

Об этом 18 декабря заявил Александр Лукашенко.

«Орешник» в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство», – сказал Лукашенко.

Он назвал этот комплекс «страшным оружием». По словам Лукашенко, он «делает все», чтобы якобы «не допустить войны», которая белорусам «не нужна».

Об «Орешнике» он упомянул, когда говорил о стратегическом сдерживании и военном сотрудничестве с РФ.

