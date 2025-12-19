The Telegraph: Россию заподозрили в попытке захвата французского гражданского судна 19.12.2025, 13:27

Речь идет о крупном пароме Fantastic.

Французские спецслужбы расследуют возможную попытку дистанционного захвата управления пассажирским судном, в которой подозревают Россию. Речь идет о крупном пароме Fantastic, курсирующем между Францией, Италией и Северной Африкой и способном перевозить более двух тысяч пассажиров, пишет The Telegraph.

По данным газеты, подозрительное «высокотехнологичное устройство» было обнаружено на борту судна во время его захода в порт Сет на юге Франции.

Поводом для проверки стал сигнал, полученный от итальянских служб. По предварительным данным, найденное оборудование могло дать удаленный доступ к ключевым цифровым системам парома, включая навигацию, связь и систему безопасности.

Французские следователи не исключают, что системы судна могли быть заражены вредоносным программным обеспечением. Такое ПО, по их версии, позволяло внешнему оператору отслеживать работу бортовых сетей и при необходимости вмешиваться в их функционирование.

В рамках расследования были задержаны двое членов экипажа, один из них – гражданин Латвии, недавно принятый на работу стажером. Его доставили в Париж и поместили под стражу по подозрению в незаконном доступе к автоматизированным системам в интересах иностранного государства.

Второй член экипажа, гражданин Болгарии, после допроса был освобожден. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подтвердил, что следствие рассматривает версию иностранного вмешательства. Он подчеркнул, что подобные операции в последнее время часто связаны с одной и той же страной. Хотя официально название государства не прозвучало, во французских СМИ это расценивают как прямой намек на Россию.

Если версия подтвердится, это может стать первым зафиксированным случаем гибридной атаки на гражданское судно во Франции.

