Россия стала «миской риса» в руках Китая1
- Илья Шепелин
- 2.12.2025, 18:40
- 1,292
Цели и задачи «СВО» выполнены.
На прошлой неделе z-патриоты, мечтавшие, чтоб Россия не была сырьевым придатком Запада несколько удивились, когда ближайший соратник Путина Сечин объявил, что отныне Россия — сырьевой придаток Китая (в политкорректной версии Сечина — «ресурсная база»).
Но у Киселева в «Вестях недели» показали расширенную версию этих слов Сечина — и они оказались еще смешнее.
Игорь Иваныч сравнивнил Россию с «энергетической миской риса, которую держит в руках Китай».
Причем Сечин тут сослался на Начальника. Но не на ближнего, а на того, который держит в руках миску с Сечиным.
«По меткому выражению председателя Китайской народной республики: Китаю необходимо держать в своих руках энергетическую миску с рисом».
Ну и дальше, что Россия — обладает ресурсной базой, поэтому выступает такой миской риса в руках Китая.
Цели и задачи СВО — быть энергетической миской риса в руках Китая — успешно выполнены!
Илья Шепелин, Telegram