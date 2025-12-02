закрыть
Россия стала «миской риса» в руках Китая

1
  • Илья Шепелин
  • 2.12.2025, 18:40
  • 1,292
Россия стала «миской риса» в руках Китая

Цели и задачи «СВО» выполнены.

На прошлой неделе z-патриоты, мечтавшие, чтоб Россия не была сырьевым придатком Запада несколько удивились, когда ближайший соратник Путина Сечин объявил, что отныне Россия — сырьевой придаток Китая (в политкорректной версии Сечина — «ресурсная база»).

Но у Киселева в «Вестях недели» показали расширенную версию этих слов Сечина — и они оказались еще смешнее.

Игорь Иваныч сравнивнил Россию с «энергетической миской риса, которую держит в руках Китай».

Причем Сечин тут сослался на Начальника. Но не на ближнего, а на того, который держит в руках миску с Сечиным.

«По меткому выражению председателя Китайской народной республики: Китаю необходимо держать в своих руках энергетическую миску с рисом».

Ну и дальше, что Россия — обладает ресурсной базой, поэтому выступает такой миской риса в руках Китая.

Цели и задачи СВО — быть энергетической миской риса в руках Китая — успешно выполнены!

Илья Шепелин, Telegram

