20 декабря 2025, суббота, 12:21
Алесь Беляцкий: Вопрос по Украине и Крыму для Статкевича не стоял

  • 20.12.2025, 12:08
Алесь Беляцкий: Вопрос по Украине и Крыму для Статкевича не стоял
Алесь Беляцкий

Нобелевский лауреат прокомментировал мужественный поступок лидера оппозиции.

Бывший политзаключенный, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий прокомментировал «Зеркалу» отказ лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича покидать родную страну в обмен на свободу:

— Высокомужественный поступок. И на него мог пойти не каждый, конечно. Но, зная Николая уже более тридцати лет, зная его стойкую позицию, я понимаю, что такое сделать мог только он. Я это ценю. Это его личный выбор — продолжать борьбу таким образом. Ведь если в стране есть политзаключенные — политики, общественные деятели, правозащитники, — это четкий показатель того, что в стране происходит, что есть огромные проблемы с правами человека, что есть диктатура, которая держит политических оппонентов в тюрьмах.

Такой путь тяжел. Нужно иметь невероятную твердость, чтобы выдержать его, я [это] глубоко уважаю. И думаю, что вопрос насчет Украины и Крыма для Николая никогда не стоял. Потому что это человек с четкой твердой позицией. Очень надеюсь, что рано или поздно, желательно рано, он все же окажется на свободе.

