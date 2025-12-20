Алесь Беляцкий: Вопрос по Украине и Крыму для Статкевича не стоял 20.12.2025, 12:08

Алесь Беляцкий

Нобелевский лауреат прокомментировал мужественный поступок лидера оппозиции.

Бывший политзаключенный, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий прокомментировал «Зеркалу» отказ лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича покидать родную страну в обмен на свободу:

— Высокомужественный поступок. И на него мог пойти не каждый, конечно. Но, зная Николая уже более тридцати лет, зная его стойкую позицию, я понимаю, что такое сделать мог только он. Я это ценю. Это его личный выбор — продолжать борьбу таким образом. Ведь если в стране есть политзаключенные — политики, общественные деятели, правозащитники, — это четкий показатель того, что в стране происходит, что есть огромные проблемы с правами человека, что есть диктатура, которая держит политических оппонентов в тюрьмах.

Такой путь тяжел. Нужно иметь невероятную твердость, чтобы выдержать его, я [это] глубоко уважаю. И думаю, что вопрос насчет Украины и Крыма для Николая никогда не стоял. Потому что это человек с четкой твердой позицией. Очень надеюсь, что рано или поздно, желательно рано, он все же окажется на свободе.

