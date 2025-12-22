Новый спецпосланник Трампа сделал заявление про Гренландию 1 22.12.2025, 17:31

Джефф Лэндри

Ранее президент США предлагал купить остров.

Президент США Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником по Гренландии, подчеркнув намерение Вашингтона усилить контроль над стратегически важным арктическим островом, который сейчас принадлежит Дании, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

О назначении Трамп сообщил в социальной сети, заявив, что Лэндри «прекрасно понимает, насколько важна Гренландия для национальной безопасности США», и будет продвигать американские интересы «ради безопасности союзников и всего мира». Сам Лэндри назвал новую роль почетной и подчеркнул, что она не повлияет на его работу губернатором. Он также заявил, что его задача — содействовать включению Гренландии в сферу влияния США.

Назначение вызвало обеспокоенность в Гренландии и Дании, союзнике США по НАТО. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что хочет установить контроль над островом, в том числе предлагал его купить. Власти Гренландии и Копенгагена подчеркивают, что остров не продается, однако готовы к сотрудничеству с США в сфере безопасности и экономических проектов, включая добычу полезных ископаемых.

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что заявления Трампа создали «неопределенность», отметив при этом важность партнерства с США. По данным датских источников, первоначально Белый дом пытался оказывать давление на Копенгаген, однако теперь перешел к более мягкой тактике, усиливая прямые контакты с Гренландией.

Интерес Вашингтона к острову связан с концепцией «обороны полушария». В администрации Трампа считают, что для безопасности США необходимо контролировать ключевые территории в Арктике и Западном полушарии. Гренландия, в свою очередь, стремится привлечь иностранных инвесторов, чтобы укрепить экономику и в перспективе снизить зависимость от Дании.

