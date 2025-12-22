Россияне из-за потерь техники идут в штурмы на лошадях
Видеофакт.
Из-за быстрой потери своей техники российские оккупанты вынуждены идти в штурмы на лошадях. Однако ВСУ быстро «минусуют» таких штурмовиков с помощью беспилотников.
Об этом сообщает украинская 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.
Украинские защитники обнародовали видео с дрона, на котором зафиксировано двух вражеских военных, которые передвигаются верхом на лошадях.
- Российские оккупанты так быстро теряют технику во время своих 2мясных штурмов», что вынуждены передвигаться на лошадях. Но даже это им не помогает - операторы дронов 5 штурмового батальона 92 ОШБр «минусуют» врага, как только видят цель, - рассказали военные ВСУ.