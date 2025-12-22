закрыть
22 декабря 2025, понедельник
Россияне из-за потерь техники идут в штурмы на лошадях

  • 22.12.2025, 17:53
  • 1,098
Россияне из-за потерь техники идут в штурмы на лошадях

Видеофакт.

Из-за быстрой потери своей техники российские оккупанты вынуждены идти в штурмы на лошадях. Однако ВСУ быстро «минусуют» таких штурмовиков с помощью беспилотников.

Об этом сообщает украинская 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.

Украинские защитники обнародовали видео с дрона, на котором зафиксировано двух вражеских военных, которые передвигаются верхом на лошадях.

- Российские оккупанты так быстро теряют технику во время своих 2мясных штурмов», что вынуждены передвигаться на лошадях. Но даже это им не помогает - операторы дронов 5 штурмового батальона 92 ОШБр «минусуют» врага, как только видят цель, - рассказали военные ВСУ.

