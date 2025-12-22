Россияне из-за потерь техники идут в штурмы на лошадях 22.12.2025, 17:53

1,098

Видеофакт.

Из-за быстрой потери своей техники российские оккупанты вынуждены идти в штурмы на лошадях. Однако ВСУ быстро «минусуют» таких штурмовиков с помощью беспилотников.

Об этом сообщает украинская 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.

Украинские защитники обнародовали видео с дрона, на котором зафиксировано двух вражеских военных, которые передвигаются верхом на лошадях.

- Российские оккупанты так быстро теряют технику во время своих 2мясных штурмов», что вынуждены передвигаться на лошадях. Но даже это им не помогает - операторы дронов 5 штурмового батальона 92 ОШБр «минусуют» врага, как только видят цель, - рассказали военные ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com