закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Россию завезут еще 40 тысяч мигрантов из Индии

1
  • 22.12.2025, 18:45
В Россию завезут еще 40 тысяч мигрантов из Индии

В следующем году.

В 2026 году в Россию приедут как минимум 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями в области устойчивого развития Борис Титов. «Сколько будет по факту, пока неизвестно», — уточнил он.

Титов отметил, что индийская рабочая сила рассматривается как один из ключевых ресурсов для восполнения дефицита кадров в российской экономике, пишет The Moscow Times.

Он также привел данные, согласно которым интерес к специалистам из Индии в последние годы заметно вырос: если в 2022 году гражданам этой страны было выдано около 8 тысяч разрешений на работу в России, то в 2023 году их число превысило 14 тысяч, а в 2024 году достигло 36 тысяч. На 2025 год правительство РФ установило общую квоту для визовых стран почти в 235 тысяч рабочих мест, при этом около 30% этой квоты — 71,8 тысячи мест — зарезервированы именно для граждан Индии.

В декабре, во время визита Путина в Индию, стороны подписали соглашение о мобильности рабочей силы, призванное упростить привлечение граждан республики на работу в Россию. Ранее генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани заявляла, что в перспективе в РФ могут завезти до 400 тысяч трудовых мигрантов из Индии.

Привлечение иностранной рабочей силы происходит на фоне острого дефицита кадров в российской экономике, усилившегося после начала Владимиром Путиным войны в Украине. По данным Высшей школы экономики, к концу 2024 года компаниям в России не хватало 2,6 млн сотрудников. Согласно прогнозу Минтруда, к 2030 году дефицит кадров в РФ может достичь 3,1 млн человек, а для обеспечения роста экономики к 2032 году в страну необходимо привлечь более 12 млн человек из-за рубежа.

По информации Росстата, уровень безработицы в России в августе 2025 года составил 2,1%, что является историческим минимумом, при этом потребности экономики, по оценкам аналитиков Газпромбанка, все еще превышают доступные трудовые ресурсы.

Власти и бизнес ищут различные пути решения проблемы. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагал увеличить годовую норму сверхурочной работы до 240 часов, и правительство включило эту меру в национальную модель развития бизнеса. Были упрощены правила найма несовершеннолетних, возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам.

Параллельно наращивается масштаб трудовой миграции. Вице-премьер Денис Мантуров 5 декабря заявил, что Россия способна принять «неограниченное число» мигрантов из Индии, отметив, что только в обрабатывающей промышленности требуется минимум 800 тысяч работников, а в торговле — 1,5 млн. Бизнес, по словам главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, также готовится привлекать рабочих из Непала, Вьетнама и Бангладеш.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко