В Россию завезут еще 40 тысяч мигрантов из Индии 1 22.12.2025, 18:45

В следующем году.

В 2026 году в Россию приедут как минимум 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями в области устойчивого развития Борис Титов. «Сколько будет по факту, пока неизвестно», — уточнил он.

Титов отметил, что индийская рабочая сила рассматривается как один из ключевых ресурсов для восполнения дефицита кадров в российской экономике, пишет The Moscow Times.

Он также привел данные, согласно которым интерес к специалистам из Индии в последние годы заметно вырос: если в 2022 году гражданам этой страны было выдано около 8 тысяч разрешений на работу в России, то в 2023 году их число превысило 14 тысяч, а в 2024 году достигло 36 тысяч. На 2025 год правительство РФ установило общую квоту для визовых стран почти в 235 тысяч рабочих мест, при этом около 30% этой квоты — 71,8 тысячи мест — зарезервированы именно для граждан Индии.

В декабре, во время визита Путина в Индию, стороны подписали соглашение о мобильности рабочей силы, призванное упростить привлечение граждан республики на работу в Россию. Ранее генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани заявляла, что в перспективе в РФ могут завезти до 400 тысяч трудовых мигрантов из Индии.

Привлечение иностранной рабочей силы происходит на фоне острого дефицита кадров в российской экономике, усилившегося после начала Владимиром Путиным войны в Украине. По данным Высшей школы экономики, к концу 2024 года компаниям в России не хватало 2,6 млн сотрудников. Согласно прогнозу Минтруда, к 2030 году дефицит кадров в РФ может достичь 3,1 млн человек, а для обеспечения роста экономики к 2032 году в страну необходимо привлечь более 12 млн человек из-за рубежа.

По информации Росстата, уровень безработицы в России в августе 2025 года составил 2,1%, что является историческим минимумом, при этом потребности экономики, по оценкам аналитиков Газпромбанка, все еще превышают доступные трудовые ресурсы.

Власти и бизнес ищут различные пути решения проблемы. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагал увеличить годовую норму сверхурочной работы до 240 часов, и правительство включило эту меру в национальную модель развития бизнеса. Были упрощены правила найма несовершеннолетних, возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам.

Параллельно наращивается масштаб трудовой миграции. Вице-премьер Денис Мантуров 5 декабря заявил, что Россия способна принять «неограниченное число» мигрантов из Индии, отметив, что только в обрабатывающей промышленности требуется минимум 800 тысяч работников, а в торговле — 1,5 млн. Бизнес, по словам главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, также готовится привлекать рабочих из Непала, Вьетнама и Бангладеш.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com