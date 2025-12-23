закрыть
Белорусские пилоты, задержанные в Тунисе, покинули территорию страны

  • 23.12.2025, 6:34
Экипаж вылетел из страны в ночь с 21 на 22 декабря.

Белорусские и российские пилоты, входившие в экипаж вертолета Ми-26Т, покинули территорию Туниса. Как сообщили в посольстве России в Тунисе, это стало возможным благодаря содействию тунисских властей, которые приняли необходимые меры для оперативного решения ситуации. Экипаж вылетел из страны в ночь с 21 на 22 декабря.

19 декабря вертолет с тремя гражданами России и двумя гражданами Беларуси на борту совершил плановую техническую посадку в аэропорту Джерба. После этого члены экипажа были задержаны и несколько дней находились в транзитной зоне аэропорта.

Согласно объяснениям тунисских властей, причиной задержания стало отсутствие разрешения на дальнейший перелет по маршруту.

