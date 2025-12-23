Мощную ночную атаку России отражали украинские F-16 23.12.2025, 14:37

1,906

Пилоты истребителей успешно выполнили задание.

Массированную воздушную атаку российских оккупантов сегодня удалось отразить благодаря слаженной и напряженной работе всех составляющих Сил безопасности и обороны Украины. Особую роль в уничтожении крылатых ракет сыграли пилоты истребителей F-16.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона «Единые новости», пишет unian.net. По его словам, в результате вражеской атаки зафиксированы повреждения и разрушения: поражены 21 локация, также есть ущерб от падения обломков ракет и дронов.

Всего российская сторона применила 673 средства воздушного нападения. Среди них — 38 ракет воздушного и наземного базирования: 35 крылатых ракет и три аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».

«Противник применил чрезвычайно большое количество средств воздушного нападения. География атаки была очень широкой — вплоть до Львовской области. Также пострадала Одесская область. Активные боевые действия велись в Хмельницкой, Тернопольской и Житомирской областях», — отметил Игнат.

