Экономика США показала самый быстрый рост за два года 2 23.12.2025, 19:37

В III квартале американский ВВП вырос на 4,3 процента.

Экономика США в третьем квартале 2025 года показала самый быстрый рост за два года. Об этом сообщили в Bloomberg со ссылкой на Бюро экономического анализа.

Оказалось, что валовой внутренний продукт с поправкой на инфляцию вырос на 4,3 процента в годовом исчислении.

Причинами такой динамики агентство назвало устойчивые потребительские и деловые расходы, а также более спокойную торговую политику.

Во втором квартале рост ВВП составил 3,8 процента.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com