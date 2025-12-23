закрыть
23 декабря 2025, вторник
Экономика США показала самый быстрый рост за два года

  23.12.2025, 19:37
В III квартале американский ВВП вырос на 4,3 процента.

Экономика США в третьем квартале 2025 года показала самый быстрый рост за два года. Об этом сообщили в Bloomberg со ссылкой на Бюро экономического анализа.

Оказалось, что валовой внутренний продукт с поправкой на инфляцию вырос на 4,3 процента в годовом исчислении.

Причинами такой динамики агентство назвало устойчивые потребительские и деловые расходы, а также более спокойную торговую политику.

Во втором квартале рост ВВП составил 3,8 процента.

