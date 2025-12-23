В Турции нашли обломки самолета, в котором находился ливийский генерал
- 23.12.2025, 23:12
Бизнес-джет пропал с радаров вскоре после вылета.
В Турции в регионе Хаймана обнаружили обломки разбившегося самолета, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии генерал Мохаммед Али аль-Хаддад, сообщает Haberler.
Связь с бизнес-джетом Falcon 50 оборвалась в 20:52 местного времени, перед этим от самолета поступил запрос на экстренную посадку.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan Falcon 50 tipi özel jetin Haymana ilçesinde düştüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/aBypzjvSir— Yeni Şafak (@yenisafak) December 23, 2025
Libya heyetini taşıyan uçağa ait olduğu belirtilen enkazdan ilk görüntüler. pic.twitter.com/u1gdt07EH2— Yeni Şafak (@yenisafak) December 23, 2025
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında olduğu 5 kişiyi taşıyan özel jetin enkazına ulaşıldı. pic.twitter.com/SeXmPchfTR— Yeni Şafak (@yenisafak) December 23, 2025