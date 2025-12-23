закрыть
23 декабря 2025, вторник
В Турции нашли обломки самолета, в котором находился ливийский генерал

  • 23.12.2025, 23:12
В Турции нашли обломки самолета, в котором находился ливийский генерал

Бизнес-джет пропал с радаров вскоре после вылета.

В Турции в регионе Хаймана обнаружили обломки разбившегося самолета, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии генерал Мохаммед Али аль-Хаддад, сообщает Haberler.

Связь с бизнес-джетом Falcon 50 оборвалась в 20:52 местного времени, перед этим от самолета поступил запрос на экстренную посадку.

