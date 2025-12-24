закрыть
24 декабря 2025, среда, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Москве подорвали авто с полицейскими

  • 24.12.2025, 8:53
  • 3,994
В Москве подорвали авто с полицейскими

Двое погибли.

На юге Москвы в результате «инцидента» на улице Елецкой пострадали двое сотрудников ДПС, говорится в сообщении Следственного комитета.

О каком инциденте идет речь, в СК не уточнили. Ведомство возбудило уголовное дело, но по какой статье, не сообщило. При этом СК планирует назначить взрывотехническую экспертизу, сообщает «Медуза».

Близкий к силовикам телеграм-канал «База» пишет, что ночью 24 декабря на улице Елецкой рядом с отделом полиции произошел взрыв. По информации канала, около служебного автомобиля сработало самодельное взрывное устройство. Канал сообщил, что двое полицейских погибли, еще двоих госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.

О гибели двух сотрудников ДПС пишут также телеграм-каналы Mash и «112». По их версии, к автомобилю полицейских подбежал человек и бросил внутрь пакет со взрывным устройством.

Утром 24 декабря «База» сообщила, что самодельное взрывное устройство было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сидения, рядом с водителем.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта