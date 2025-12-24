В Москве подорвали авто с полицейскими 24.12.2025, 8:53

3,994

Двое погибли.

На юге Москвы в результате «инцидента» на улице Елецкой пострадали двое сотрудников ДПС, говорится в сообщении Следственного комитета.

О каком инциденте идет речь, в СК не уточнили. Ведомство возбудило уголовное дело, но по какой статье, не сообщило. При этом СК планирует назначить взрывотехническую экспертизу, сообщает «Медуза».

Близкий к силовикам телеграм-канал «База» пишет, что ночью 24 декабря на улице Елецкой рядом с отделом полиции произошел взрыв. По информации канала, около служебного автомобиля сработало самодельное взрывное устройство. Канал сообщил, что двое полицейских погибли, еще двоих госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.

О гибели двух сотрудников ДПС пишут также телеграм-каналы Mash и «112». По их версии, к автомобилю полицейских подбежал человек и бросил внутрь пакет со взрывным устройством.

Утром 24 декабря «База» сообщила, что самодельное взрывное устройство было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сидения, рядом с водителем.

