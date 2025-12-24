В Москве подорвали авто с полицейскими
- 24.12.2025, 8:53
Двое погибли.
На юге Москвы в результате «инцидента» на улице Елецкой пострадали двое сотрудников ДПС, говорится в сообщении Следственного комитета.
О каком инциденте идет речь, в СК не уточнили. Ведомство возбудило уголовное дело, но по какой статье, не сообщило. При этом СК планирует назначить взрывотехническую экспертизу, сообщает «Медуза».
Близкий к силовикам телеграм-канал «База» пишет, что ночью 24 декабря на улице Елецкой рядом с отделом полиции произошел взрыв. По информации канала, около служебного автомобиля сработало самодельное взрывное устройство. Канал сообщил, что двое полицейских погибли, еще двоих госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.
О гибели двух сотрудников ДПС пишут также телеграм-каналы Mash и «112». По их версии, к автомобилю полицейских подбежал человек и бросил внутрь пакет со взрывным устройством.
В Москве подорвали авто с полицейскими— Сharter97.org (@charter_97) December 24, 2025
Что об этом известно:https://t.co/7PoRcdFnF2 pic.twitter.com/Bdl4TrqKdM
Утром 24 декабря «База» сообщила, что самодельное взрывное устройство было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сидения, рядом с водителем.