Дроны ВСУ атаковали Москву

Дроны ВСУ атаковали Москву1
- 24.12.2025, 9:53
Аэропорт «Внуково» ввел ограничения.
Минобороны России сообщило, что украинские дроны атаковали Москву и область. В Московском регионе средства ПВО якобы ликвидировали четыре БПЛА, два из которых направлялись в сторону столицы.
Представитель Росавиации тем временем сообщил, что аэропорт «Внуково» ввел ограничения — принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».
Ранее, как сообщал сайт Charter97.org, в Тульской области украинские дроны атаковали завод по производству каучука.