закрыть
24 декабря 2025, среда, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Тульской области украинские дроны атаковали завод по производству каучука

  • 24.12.2025, 8:32
  • 1,492
В Тульской области украинские дроны атаковали завод по производству каучука

Слышны взрывы.

В городе Ефремов Тульской области РФ ночью 24 декабря прогремели взрывы на территории ОАО Ефремовский завод синтетического каучука. Местные жители сообщают о серии детонаций и пожаре, пишет New Voice.

Об этом пишут Telegram-каналы, информацию подтверждают официальные лица.

Согласно сообщениям очевидцев, на промышленном объекте прозвучало по меньшей мере 10 взрывов, после чего над заводом было замечено зарево. В сети опубликованы видео с моментом ударов — на кадрах слышны характерные звуки взрывов.

Местные службы экстренной помощи направлены в район происшествия. Продолжается ликвидация последствий.

По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, в регионе в течение последних суток действовала угроза ударов беспилотников. О вероятной атаке он предупреждал еще вечером 23 декабря.

Ефремовский завод синтетического каучука — один из ключевых российских производителей синтетического каучука и высокомолекулярного полиизобутилена, которые используются в химической и оборонной промышленности. По данным российских источников, в последние годы предприятие столкнулось со снижением доходов и падением спроса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта