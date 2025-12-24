В Тульской области украинские дроны атаковали завод по производству каучука
Слышны взрывы.
В городе Ефремов Тульской области РФ ночью 24 декабря прогремели взрывы на территории ОАО Ефремовский завод синтетического каучука. Местные жители сообщают о серии детонаций и пожаре, пишет New Voice.
Об этом пишут Telegram-каналы, информацию подтверждают официальные лица.
Согласно сообщениям очевидцев, на промышленном объекте прозвучало по меньшей мере 10 взрывов, после чего над заводом было замечено зарево. В сети опубликованы видео с моментом ударов — на кадрах слышны характерные звуки взрывов.
Местные службы экстренной помощи направлены в район происшествия. Продолжается ликвидация последствий.
По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, в регионе в течение последних суток действовала угроза ударов беспилотников. О вероятной атаке он предупреждал еще вечером 23 декабря.
Ефремовский завод синтетического каучука — один из ключевых российских производителей синтетического каучука и высокомолекулярного полиизобутилена, которые используются в химической и оборонной промышленности. По данным российских источников, в последние годы предприятие столкнулось со снижением доходов и падением спроса.