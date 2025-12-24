закрыть
24 декабря 2025, среда, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР ликвидировало в Москве полицейских, пытавших украинцев

10
  • 24.12.2025, 13:54
  • 8,920
ГУР ликвидировало в Москве полицейских, пытавших украинцев

В окно их машины бросили взрывное устройство.

В ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве погибли двое сотрудников Министерства внутренних дел России. Как утверждают источники «РБК-Украина» в Главном управлении разведки Минобороны Украины, погибшие ранее принимали участие в войне против Украины и были причастны к пыткам украинских военнопленных.

По информации собеседников издания, около часа ночи местный житель, заявивший о несогласии с политикой Кремля, совершил нападение на сотрудников силового ведомства. Он приблизился к служебному автомобилю полиции, находившемуся рядом с полицейским участком, и бросил в окно машины взрывное устройство, после чего произошел взрыв.

В результате инцидента двое российских полицейских погибли на месте, еще двое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, сообщили источники в военной разведке.

В ГУР также утверждают, что погибшие сотрудники МВД ранее участвовали в боевых действиях в составе российских оккупационных подразделений. Кроме того, по данным украинской стороны, имеются доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных, что, как отмечается, является нарушением Женевских конвенций и норм международного гуманитарного права.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта