ГУР ликвидировало в Москве полицейских, пытавших украинцев 10 24.12.2025, 13:54

8,920

В окно их машины бросили взрывное устройство.

В ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве погибли двое сотрудников Министерства внутренних дел России. Как утверждают источники «РБК-Украина» в Главном управлении разведки Минобороны Украины, погибшие ранее принимали участие в войне против Украины и были причастны к пыткам украинских военнопленных.

По информации собеседников издания, около часа ночи местный житель, заявивший о несогласии с политикой Кремля, совершил нападение на сотрудников силового ведомства. Он приблизился к служебному автомобилю полиции, находившемуся рядом с полицейским участком, и бросил в окно машины взрывное устройство, после чего произошел взрыв.

В результате инцидента двое российских полицейских погибли на месте, еще двое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, сообщили источники в военной разведке.

В ГУР также утверждают, что погибшие сотрудники МВД ранее участвовали в боевых действиях в составе российских оккупационных подразделений. Кроме того, по данным украинской стороны, имеются доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных, что, как отмечается, является нарушением Женевских конвенций и норм международного гуманитарного права.

