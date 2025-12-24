Искусственный интеллект выходит на орбиту 24.12.2025, 16:42

Спутники станут узлами вычислений для 6G.

С приближением шестого поколения мобильных сетей (6G), которое ожидается к 2030 году, исследователи ищут новые способы интеграции искусственного интеллекта (ИИ) на глобальном уровне. Одним из ключевых препятствий остается обеспечение стабильных ИИ-сервисов в отдаленных и труднодоступных регионах, где наземные сети недостаточны, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые из Гонконгского университета и Университета Сидиан предложили инновационный подход — «орбитально-наземный флюидный ИИ». Он превращает спутники в вычислительные узлы и коммуникационные хабы одновременно, позволяя моделям и данным перемещаться между спутниками и наземными станциями, словно вода.

Система основана на трех ключевых технологиях: флюидное обучение, флюидное инференс и флюидная загрузка моделей. Флюидное обучение использует движение спутников для обмена параметрами моделей между регионами, ускоряя обучение и повышая точность. Флюидное инференс распределяет задачи ИИ между спутниками и наземными узлами, адаптируя вычисления к доступным ресурсам и качеству связи. Флюидная загрузка моделей кэширует только необходимые блоки параметров, что снижает задержки и экономит ресурсы спектра.

Развертывание ИИ в космосе сопряжено с трудностями: ограниченное питание, радиация, прерывающиеся связи. Исследователи подчеркивают необходимость защищенного оборудования и энергоэффективного планирования задач.

Флюидный ИИ может стать ключевым элементом глобальной инфраструктуры 6G, обеспечивая интеллектуальные сервисы в любой точке планеты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com