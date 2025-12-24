«Белавиа» запустила дополнительный рейс в Дубай
- 24.12.2025, 18:31
Авиаперевозчик отреагировал на коллапс из-за двух иностранных авиакомпаний.
Белорусский государственный авиаперевозчик отреагировал на коллапс, который устроила накануне Рождества и Нового года компания Fly Dubai, отменив рейсы из Минска.
В ответ на такое решение Belavia запустила дополнительный прямой рейс из Минска в Дубай.
«Мы любим делать подарки! Особенно когда вы сами на них намекаете высоким спросом. Поэтому ловите дополнительный рейс в Дубай в нашем расписании», - написали в пресс-службе компании
Итак, рейс будет только 7 января 2026 года.
Вылет из Минска – в 05:45, прибытие в Дубай – в 12:35
Вылет из Дубая – в 13:50, прибытие в Минск – в 19:15.
Напомним, что сразу две иностранные авиакомпании перед новогодними праздниками изрядно потрепали нервы белорусским туристам. Одна объявила внеплановые технические проверки своих самолётов, из-за чего пересмотрела график ближайших вылетов, в том числе, чартерных, другая и вовсе отменила все запланированные рейсы в Минск на Новый год. В результате, некоторым белорусам, планировавшим погреться на праздники на южном солнышке, придётся экстренно менять маршруты.