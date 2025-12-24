«Белавиа» запустила дополнительный рейс в Дубай 24.12.2025, 18:31

Авиаперевозчик отреагировал на коллапс из-за двух иностранных авиакомпаний.

Белорусский государственный авиаперевозчик отреагировал на коллапс, который устроила накануне Рождества и Нового года компания Fly Dubai, отменив рейсы из Минска.

В ответ на такое решение Belavia запустила дополнительный прямой рейс из Минска в Дубай.

«Мы любим делать подарки! Особенно когда вы сами на них намекаете высоким спросом. Поэтому ловите дополнительный рейс в Дубай в нашем расписании», - написали в пресс-службе компании

Итак, рейс будет только 7 января 2026 года.

Вылет из Минска – в 05:45, прибытие в Дубай – в 12:35

Вылет из Дубая – в 13:50, прибытие в Минск – в 19:15.

Напомним, что сразу две иностранные авиакомпании перед новогодними праздниками изрядно потрепали нервы белорусским туристам. Одна объявила внеплановые технические проверки своих самолётов, из-за чего пересмотрела график ближайших вылетов, в том числе, чартерных, другая и вовсе отменила все запланированные рейсы в Минск на Новый год. В результате, некоторым белорусам, планировавшим погреться на праздники на южном солнышке, придётся экстренно менять маршруты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com