«Белавиа» запустила дополнительный рейс в Дубай

  • 24.12.2025, 18:31
Авиаперевозчик отреагировал на коллапс из-за двух иностранных авиакомпаний.

Белорусский государственный авиаперевозчик отреагировал на коллапс, который устроила накануне Рождества и Нового года компания Fly Dubai, отменив рейсы из Минска.

В ответ на такое решение Belavia запустила дополнительный прямой рейс из Минска в Дубай.

«Мы любим делать подарки! Особенно когда вы сами на них намекаете высоким спросом. Поэтому ловите дополнительный рейс в Дубай в нашем расписании», - написали в пресс-службе компании

Итак, рейс будет только 7 января 2026 года.

Вылет из Минска – в 05:45, прибытие в Дубай – в 12:35

Вылет из Дубая – в 13:50, прибытие в Минск – в 19:15.

Напомним, что сразу две иностранные авиакомпании перед новогодними праздниками изрядно потрепали нервы белорусским туристам. Одна объявила внеплановые технические проверки своих самолётов, из-за чего пересмотрела график ближайших вылетов, в том числе, чартерных, другая и вовсе отменила все запланированные рейсы в Минск на Новый год. В результате, некоторым белорусам, планировавшим погреться на праздники на южном солнышке, придётся экстренно менять маршруты.

