Жизнью в Литве довольны 88% жителей страны 26.12.2025, 11:55

Впервые превышен средний показатель по Евросоюзу.

Жизнью в Литве довольны 88% граждан, таковы данные последнего опроса «Евробарометра», пишет delfi.lt.

За последние годы этот показатель улучшился на 5% и впервые превысил средний показатель по Евросоюзу, который составляет 86%.

По данным результатов расследования, основная проблема в стране – инфляция, ее как самую серьезную проблему назвали 39% участников опроса.

Далее идет оборона и безопасность (26%), а также вторжение России в Украину (20%). Эти показатели выделяют Литву на фоне других стран Северной и Восточной Европы и других стран ЕС, там эти вопросы не вызывают такого внимания общества.

Действием демократии в Литве довольны 55% жителей, чуть больше, чем в среднем по ЕС (54%). Большая часть литовцев (86%) считают, что угрозу демократии в Литве представляет дезинформация.

По данным «Евробарометра», жители Литвы больше всего доверяют радио – 65% участников опроса (в Европе в среднем 68%). Телевидению в Литве доверяют 63% респондентов, а интернет-порталам 42%, соцсетям – 31%. Данные опроса показали, что жители Литвы по-прежнему доверяют ЕС – доверие высказали 66% жителей (средний показатель по ЕС 48%).

«Литовцы отличаются оптимизмом и в оценке экономики ЕС – 73% хорошо оценивают экономику, это наилучший результат среди стран-членов. Оптимистические настроения сохраняются и в связи с будущим – целый 71% респондент в Литве оптимистически оценивает будущее ЕС», – сказал представитель ЕК в Литве Марюс Ващега.

Результаты опроса показали, что 54% литовцев считают основным приоритетом ЕС в ближайшие 5 лет оборону и безопасность. Это самый высокий показатель ЕС (средний 34%). Похожим образом этот вопрос видят жители Финляндии и Дании – соответственно 53 и 52%.

В Европе литовское общество остается тем обществом, которое больше других поддерживает Украину. По данным «Евробарометра», военную помощь Украине поддерживают 77% жителей Литвы (средний показатель по ЕС - 57%). Финансовую помощь Украине поддерживают 85% литовцев, за экономические санкции в отношении России высказывают 82% жителей Литвы, членство Украины в ЕС поддерживает 71% жителей Литвы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com