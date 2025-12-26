закрыть
26 декабря 2025, пятница, 12:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жизнью в Литве довольны 88% жителей страны

  • 26.12.2025, 11:55
Жизнью в Литве довольны 88% жителей страны

Впервые превышен средний показатель по Евросоюзу.

Жизнью в Литве довольны 88% граждан, таковы данные последнего опроса «Евробарометра», пишет delfi.lt.

За последние годы этот показатель улучшился на 5% и впервые превысил средний показатель по Евросоюзу, который составляет 86%.

По данным результатов расследования, основная проблема в стране – инфляция, ее как самую серьезную проблему назвали 39% участников опроса.

Далее идет оборона и безопасность (26%), а также вторжение России в Украину (20%). Эти показатели выделяют Литву на фоне других стран Северной и Восточной Европы и других стран ЕС, там эти вопросы не вызывают такого внимания общества.

Действием демократии в Литве довольны 55% жителей, чуть больше, чем в среднем по ЕС (54%). Большая часть литовцев (86%) считают, что угрозу демократии в Литве представляет дезинформация.

По данным «Евробарометра», жители Литвы больше всего доверяют радио – 65% участников опроса (в Европе в среднем 68%). Телевидению в Литве доверяют 63% респондентов, а интернет-порталам 42%, соцсетям – 31%. Данные опроса показали, что жители Литвы по-прежнему доверяют ЕС – доверие высказали 66% жителей (средний показатель по ЕС 48%).

«Литовцы отличаются оптимизмом и в оценке экономики ЕС – 73% хорошо оценивают экономику, это наилучший результат среди стран-членов. Оптимистические настроения сохраняются и в связи с будущим – целый 71% респондент в Литве оптимистически оценивает будущее ЕС», – сказал представитель ЕК в Литве Марюс Ващега.

Результаты опроса показали, что 54% литовцев считают основным приоритетом ЕС в ближайшие 5 лет оборону и безопасность. Это самый высокий показатель ЕС (средний 34%). Похожим образом этот вопрос видят жители Финляндии и Дании – соответственно 53 и 52%.

В Европе литовское общество остается тем обществом, которое больше других поддерживает Украину. По данным «Евробарометра», военную помощь Украине поддерживают 77% жителей Литвы (средний показатель по ЕС - 57%). Финансовую помощь Украине поддерживают 85% литовцев, за экономические санкции в отношении России высказывают 82% жителей Литвы, членство Украины в ЕС поддерживает 71% жителей Литвы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип