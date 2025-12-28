Названы самые надежные немецкие кроссоверы 28.12.2025, 9:40

2,782

Пять «вечных» моделей.

Среди автомобилистов распространено мнение, что немецкие производители выпускают одни из самых технологичных и надежных автомобилей в мире. Тем не менее, даже среди них есть свои лидеры.

В Jalopnik на основе исследования Consumer Reports назвали 5 самых надежных немецких кроссоверов. По словам экспертов, эти модели очень редко выходят из строя.

5 самых надежных немецких кроссоверов

BMW X3

В издании отметили, что четвертое поколение BMW X3 имеет довольно необычный дизайн, но надежность этой модели не вызывает вопросов. Более того, согласно исследованию Consumer Reports, этот автомобиль оказался одним из самых надежных современных немецких кроссоверов.

Audi Q7

В издании поделились, что автомобили Audi часто уступают конкурентам по надежности. Тем не менее, кроссовер Q7 является исключением.

В рейтинге Consumer Reports среди самых надежных трехрядных премиальных кроссоверов Audi Q7 занял третье место, обойдя Lexus TX, Volvo XC90 и Lexus GX.

BMW X5 xDrive50e Plug-In Hybrid

BMW X5 xDrive50e Plug-In Hybrid оказался одним из самых надежных современных кроссоверов с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. В издании добавили, что эта модель также способна проехать до 63 км исключительно на электротяге.

BMW X7

В рейтинге Consumer Reports среди самых надежных трехрядных премиальных кроссоверов BMW X7 расположился на втором месте, уступив лишь гибридному Lexus TX Hybrid. В издании рассказали, что эта модель также предлагает просторный интерьер и передовые технологии.

BMW X5

BMW X5 с бензиновым двигателем получил наивысший балл по надежности среди немецких кроссоверов, согласно рейтингу Consumer Reports. В этом заслуга, в частности, шестицилиндрового двигателя B58, который в модификации xDrive40i развивает 380 л.с. и 520 Нм крутящего момента.

