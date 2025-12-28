Загадочная смерть зама Шойгу: СМИ узнали про стукачество в ФСБ и пересадку сердца 1 28.12.2025, 15:14

1,710

Юрий Садовенко

Садовенко умер при очень странных обстоятельствах.

Российские СМИ опубликовали дополнительные подробности смерти при загадочных обстоятельствах бывшего заместителя экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Как сообщил Telegram-блог «ВЧК-ОГПУ», специализирующийся на сливах от российских силовиков, смерть Юрия Садовенко выглядит еще более странно после новых подробностей. Он внезапно почувствовал себя плохо 12 ноября. Примерно в это же время появилась информация о покушении на Шойгу.

Пересадка сердца

По данным «ВЧК-ОГПУ», Садовенко экстренно доставили в больницу имени Пирогова в Москве. Его состояние стремительно ухудшалось, и 17 ноября врачи провели срочную пересадку сердца. Операция прошла успешно, орган прижился, однако спустя месяц экс-чиновник скончался.

Официально ТАСС сообщил о смерти 25 декабря, указав расплывчатую причину - «болезнь сердца». Неофициально же упоминались инфекция, отказ почек и поджелудочной железы.

Чистки, доносы и ФСБ

Садовенко был уволен из Минобороны в мае 2024 года после отставки Шойгу. Это произошло в рамках масштабных чисток, которые сопровождались арестами высокопоставленных чиновников, включая бывшего замминистра Тимура Иванова.

По информации «ВЧК-ОГПУ», Садовенко мог сотрудничать с ФСБ и передавать данные о коррупции в Минобороны РФ. Речь шла, в том числе, о схемах окружения Шойгу и реальном состоянии российской армии и подготовки к войне против Украины. Об этом также писало издание «Искра Today».

Пауки в банке «Россия»

Война обнажила внутренний разлад в российской элите. ФСБ, Минобороны, бывшие соратники Шойгу и новые силовые группы ведут борьбу за влияние, ресурсы и безопасность. Ранее росСМИ называли два вероятных варианта для Садовенко.

Первый: ему дадут высокий пост, что выглядело бы как сигнал поддержки со стороны Золотова и ФСБ. Второй: его арестуют, если он стал лишним и его решили взять под контроль. Но произошло другое: Садовенко умер при неясных обстоятельствах.

