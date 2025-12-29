Один из крупнейших НПЗ юга России остановился 29.12.2025, 22:53

Его атаковали беспилотники.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за повреждения оборудования в результате атаки беспилотников 25 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

На предприятии мощностью 5 млн тонн в год, которое расположено в Ростовской области и входит в топ крупнейших на юге России, остановились обе установки первичной переработки нефти, рассказали собеседники агентства.

Новошахтинский НПЗ стал шестым заводом, попавшим под налет БПЛА в декабре, и вторым, остановившим работу. 15 декабря из-за дронов встал завод «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС)», расположенный в 250 км от Москвы и входящий в топ-5 крупнейших в стране.

В ноябре украинские вооруженные силы не менее 14 раз использовали дроны для ударов по нефтезаводам, побив рекорд августа, когда под удары попали 12 НПЗ. Не менее трех из них останавливали производство топлива, в том числе Рязанский НПЗ «Роснефти», который занимает третье место в России по мощности и снабжает московский регион.

В прошлом году из-за атак дронов объемы нефтепереработки в России падали до 12-летнего минимума — 266 млн тонн. По итогам текущего года они останутся примерно на этом же уровне, рассказал Reuters источник, знакомый с отраслевой статистикой. По расчетам агентства, за январь–октябрь выпуск на НПЗ сократился на 3%, до 5,2 млн баррелей в сутки.

