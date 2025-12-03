TIME: США и Китай на грани новой эры 3.12.2025, 16:21

От военных чисток до борьбы за Тайвань.

Отношения между США и Китаем вступили в новую фазу, где личное соперничество лидеров тесно переплетается с глобальной геополитикой. На фоне ослабления традиционных международных институтов Вашингтон и Пекин становятся главными центрами силы, формируя правила игры для остального мира, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Председатель КНР Си Цзиньпин последовательно укрепляет свое влияние внутри страны и за ее пределами. В Китае он проводит масштабные чистки в армии, устраняя командиров, подозреваемых в коррупции, и усиливая контроль партии над военными. Эти меры не только повышают лояльность, но и демонстрируют решимость Пекина контролировать силовые структуры. На международной арене Китай активно наращивает присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, укрепляет связи с государствами Глобального Юга и создает давление на США и их союзников в Европе и Азии.

Президент США Дональд Трамп, несмотря на ограничения демократической системы, также стремится укрепить контроль над силовыми структурами в США. Перестройка Пентагона, замена командования и давление на чиновников вызывают беспокойство союзников и отражают персоналистский подход к власти, схожий с китайским, но реализуемый в условиях демократии.

Затишье в американо-китайских отношениях остается крайне хрупким. На прошлой встрече в Южной Корее лидеры лишь временно отложили торговые угрозы и продемонстрировали готовность к диалогу, оставив нерешенными ключевые вопросы.

Главное испытание ожидается в апреле в Пекине, где Тайвань станет центральной темой переговоров. Китай настаивает на усилении давления, в то время как Трамп избегает четких гарантий по обороне острова. Итог этой встречи может определить архитектуру глобальной безопасности на годы вперед, включая баланс сил в Азии, позиции союзников США и стабильность международной торговли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com