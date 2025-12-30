В Крыму нашли секретный объект Путина
- 30.12.2025, 15:03
При Украине его строили для Януковича.
Пока в российских регионах закрываются больницы и рушатся потолки в поликлиниках, для 73-летнего Путина оборудовали полноценную домашнюю клинику элитного уровня прямо в новом дворце в оккупированном Крыму.
Фонд борьбы с коррупцией нашел детальные документы о строительстве для Путина нового дворца в Крыму, в котором и предусмотрена полноценная личная больница диктатора.
Объект расположен на мысе Айя у обрыва скалы и изначально строился как дача для бывшего президента Украины Виктора Януковича.
После оккупации Крыма постройки признали незаконными и постановили снести, но этого так и не произошло. Больница для одного человека Согласно технической документации, значительную часть первого этажа двухэтажного здания занимает медицинский блок.
В нем предусмотрены кабинет врача с аппаратом УЗИ, стоматологическая клиника с оборудованием на миллионы рублей, предоперационная и полноценная операционная с ИВЛ, дефибрилляторами, наркозными аппаратами, оборудованием для гастроскопии и колоноскопии.
Отдельные помещения отведены под стерилизацию, хранение медотходов и кислородные концентраторы. Это не «медпункт», а полноценная клиника, рассчитанная на экстренную помощь в любой момент.
Роскошь за счет россиян
Оставшуюся часть этажа занимает СПА-зона: купели, душ Виши, криокамера. На втором этаже расположены спальни и гостиная, при этом в спальнях установлены медицинские рециркуляторы воздуха, аналогичные тем, что используют в больницах. Такие же приборы стоят в рабочем кабинете Путина и в его кремлевской квартире. Проектирование интерьеров, как указано в документах, велось с учетом требований ФСО. Сам дворец оформлен через цепочку фирм с засекреченными владельцами, связанными с окружением Путина.
Контраст с реальностью
России По данным ФБК, строительство дворца обошлось примерно в 10 млрд рублей. Это деньги, на которые можно было бы построить десятки районных больниц или спасти существующие. Вместо этого — личная реанимация для одного человека. При этом в российских регионах закрывают медучреждения, в больницах не хватает персонала, а пациенты жалуются на аварийные здания и отсутствие элементарных условий, включая нормальные туалеты и отопление.
Путин и страх за собственное тело
Как ранее писал «Проект», Путина в поездках сопровождает бригада врачей численностью до девяти человек, а в его кортеже почти всегда присутствует машина скорой помощи. Ранее сообщалось о наличии онкологических заболеваний у Путина.