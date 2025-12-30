Прокремлевские экономисты предрекают России рецессию 30.12.2025, 15:55

Уже в первой половине 2026 года.

Вероятность рецессии в российской экономике стремительно растет, отмечает близкий к властям аналитический центр ЦМАКП. Сигнал о высокой вероятности рецессии был подан по данным статистики июня, и тех пор с каждым месяцем он становится все более сильным, пишет The Moscow Times со ссылкой на данные ЦМАКП.

Сигнал подает разработанный центром опережающий индикатор (СОИ) входа в рецессию. В октябре его значение резко возросло и достигло 0,32 (месяцем ранее 0,24), оставаясь выше критического порога (0,18), пишет ЦМАКП. До июля 2026 г. включительно российская экономика с высокой вероятностью войдет в рецессию, заключает он.

Система раннего оповещения сначала подала сигнал о риске рецессии в основном из-за высокого уровня процентных ставок, отмечает ЦМАКП. Но с июня они снижаются, а сигнал усиливается: начинают действовать другие факторы. Среди них ЦМАКП выделяет падение уверенности российского бизнеса и торможение экономики.

Он понимает под рецессией не привычный спад на протяжении двух кварталов подряд, а снижение физического объема ВВП за скользящий год. Поэтому замедление роста само по себе постепенно увеличивает вероятность рецессии, но по методике центра она наступает позже. В соответствии с его подходом, последняя рецессия в российской экономике была в ноябре 2022 г. За скользящий год (ноябрь 2024 г. – октябрь 2025 г.) темп прироста ВВП составил 1,7%, продолжая устойчиво снижаться.

ЦМАКП подчеркивает, что «срабатывание» сигнала о высокой вероятности рецессии не означает ее предопределенности.

Одновременно ухудшается поведение другого опережающего индикатора – выхода российской экономики из рецессии. В октябре его значение «стремительно снизилось» с 0,345 до 0,1 и оказалось заметно ниже критического порога (0,35). Таким образом, индикатор второй месяц подряд подает сигнал о том, что приближающаяся рецессия может оказаться затяжной (более года), объясняет ЦМАКП. Однако для того, чтобы сигнал был «засчитан», система должна подавать его на протяжении 12 месяцев.

Ухудшению значения СОИ выхода из рецессии в основном способствовали накопленный эффект роста курса рубля (это грозит еще больше ухудшить торговый баланс) и ожидаемое замедление роста мировой экономики, прежде всего американской, пишет ЦМАКП.

С такой жесткой денежно-кредитной политикой шансов избежать рецессии почти не осталось, предупреждал Центр стратегических разработок. Но даже если формально получится обойтись без рецессии, подавляющее большинство прогнозов сулит России стагнацию. Когда бюджетный импульс иссякнет или сократится, есть шанс войти в стагнацию формата 2014‒2020 гг. со средними темпами роста 0,4% в год – и это вполне вероятный сценарий даже при ослаблении санкций, предупреждали главный экономист ВЭБа Андрей Клепач и директор ИНП РАН Александр Широв. Без экономического роста возможности бюджета останутся ограниченными и у него не будет ресурсов для того, чтобы своим импульсом подтолкнуть экономику к росту, отмечает экономист Сергей Алексашенко.

Российская экономика вступает в новый год, зажатая тисками с трех сторон, рассуждает он. Война продолжает высасывать из нее финансовые, материальные и человеческие ресурсы, высокие процентные ставки – давить бизнес (к этому добавится сокращение невоенных расходов бюджета, совокупного спроса), а санкции – ограничивать доступ к современным технологиям и оборудованию, ухудшая производственный потенциал, делая его более старым и менее эффективным. Представить, что в такой ситуации экономика сможет расти, очень тяжело, заключает Алексашенко. Окончание войны, по его мнению, в краткосрочной перспективе повысит шансы на рецессию: сокращение численности армии приведет к падению доходов населения, а даже небольшое снижение производства вооружений – к падению промышленного производства.

