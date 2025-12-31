Лукашенко: Убрать Путина — все будет по-другому 13 31.12.2025, 17:20

6,420

Диктатор заявил, что на Западе это понимают.

Александр Лукашенко рассказал, как в 2023 году якобы отговаривал правителя РФ Владимира Путина от поездки на саммит БРИКС в ЮАР и предостерегал его об «опасности покушения».

— Сегодня ночью я подумал о том, что… Вспомнил разговор с Путиным. По-моему, это было перед [саммитом] БРИКС в Южной Африке. Чемоданы собирает. Я говорю: «Ты куда?» — «Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС». Говорю: «Ты что, собрался туда лететь?» Такой дружеский, братский разговор. Старшему брату: «Ты собрался туда лететь?» — «Ну вот, просили, меня ж там ждут». Я говорю: «Ты что! Война идет!» — «Ну, они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные». Я говорю: «И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!» Полетел Лавров тогда. Может, не потому, что я надавил. Но я ему высказал свое мнение, — поведал Лукашенко.

По его словам, это «не просто был такой, знаешь, деревенский разговор»:

— Наша разведка (молодцы они, в последнее время работают неплохо) нас информировала. На уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России. И я ему часто говорю: «Ну война идет, ну не надо туда летать. Если кому-то надо — они к тебе прилетят».

Вот он позвал нас в Питер. Его ближайшие друзья прилетели туда. Прилетят и другие. И Си Цзиньпин прилетит, и из Ирана, из других стран прилетят люди. Но надо как-то поаккуратнее. Этим людям доверять нельзя, — заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что «был прав», когда «предупреждал и предостерегал» диктатора РФ:

— Ясно, что все они на Западе понимают: убрать Путина — все будет по-другому. К этому надо относиться серьезно. Я об этом рассказываю впервые сегодня, потому что не надо быть беспечным. Они обманывали, и это он признает, постоянно, — сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com