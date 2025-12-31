Странный конфликт между Индией и Китаем: что известно 31.12.2025, 18:02

1,262

Напряженность между странами растет, как и торговля.

На заснеженных гималайских хребтах индийские и китайские войска по-прежнему смотрят друг на друга через прицелы винтовок. Индия продолжает балансировать между противостоянием Китаю на гималайской границе и экономической зависимостью от китайских технологий и компонентов. Несмотря на напряженность после столкновений в Галванской долине в 2020 году, торговля между странами растет: в 2024 году оборот достиг $128 млрд, хотя экспорт Индии в Китай составил лишь $14,25 млрд, пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

Стратегия Индии строится на двух принципах: сегментация и диверсификация. Сегментация позволяет разделять экономическую и военную сферы. Индия сохраняет высокую готовность на границе, модернизирует аэродромы и укрепляет передовые посты, одновременно разрешая китайским компаниям инвестировать в непрофильные отрасли, такие как электроника и компоненты для автомобилей, с ограниченной долей участия.

Диверсификация направлена на снижение критической зависимости от Китая. В стране развиваются местные производства электроники, фармацевтики, редкоземельных магнитов и аккумуляторов для электромобилей. Индия также заключает международные партнерства: с США и Японией по цепочкам поставок полупроводников, с Африкой – по добыче критических минералов, с Саудовской Аравией – по поставкам удобрений, уменьшая влияние Китая на стратегические ресурсы.

Эксперты отмечают, что уникальная структура индийской зависимости создает асимметричные возможности, недоступные странам с глубокой взаимной интеграцией в китайскую экономику, как Япония, Южная Корея или европейские государства. Индия может сохранять рост, получая китайские компоненты для промышленности, одновременно минимизируя риск политического давления.

