FP: Между США и Китаем началась ИИ-гонка 1 4.12.2025, 17:26

Пекин рассматривает искусственный интеллект как ключевую военную технологию.

В США разгорелся новый спор вокруг экспорта передовых чипов искусственного интеллекта в Китай. Поводом стали заявления главы Nvidia Дженсена Хуанга о том, что Китай «выиграет гонку ИИ», и провал законопроекта GAIN AI Act, который должен был ужесточить контроль над продажей американских ИИ-чипов за рубеж, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее президент США Дональд Трамп запретил поставки самых современных чипов Nvidia серии Blackwell китайским компаниям, заявив, что такие технологии «должны оставаться только у США». Законопроект GAIN AI Act предполагал, что экспорт чипов будет проходить через процедуру, аналогичную продаже вооружений, с обязательной проверкой Конгрессом и оценкой рисков для американских компаний. Однако документ не был включен в оборонный бюджет после давления со стороны бизнеса.

Эксперты предупреждают, что Китай рассматривает ИИ как ключевую военную технологию и уже использует гражданские разработки для усиления армии в рамках стратегии «военно-гражданского слияния». При этом у Пекина уже есть конкурентоспособные ИИ-модели и облачные платформы, но ему не хватает самых передовых вычислительных мощностей. Поставки чипов Nvidia могли бы закрыть этот пробел.

В аналитических докладах подчеркивается, что продажа таких технологий Китаю усиливает его военный и экономический потенциал, а также может вытеснить американские компании с мировых рынков за счет более дешевых, субсидируемых продуктов.

Критики утверждают, что интересы национальной безопасности оказались принесены в жертву коммерческим интересам. В администрации США подчеркивают, победа в гонке ИИ рассматривается как вопрос стратегического превосходства, сопоставимый с космической гонкой XX века.

