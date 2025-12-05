Forbes: Украина нарастила удары по России 5.12.2025, 10:54

Раскрыта ключевая цель.

Украина в последние недели нарастила дальнобойные удары беспилотниками по РФ, пишет Forbes.

Издание отметило, что эти атаки значительно ослабили долгосрочный боевой потенциал России. Удары Украины направлены одновременно на несколько ключевых направлений - российские войска, ресурсы и финансовая отрасль. Таким образом Украина стремится усложнить продолжение боевых действий для РФ.

Отмечается, что в ближайшее время эти удары БПЛА начнут влиять на процесс мирных переговоров. Поскольку Украина показывает, что может наносить существенный ущерб РФ в случае продолжения боевых действий. И это подрывает надежды на то, что ударный потенциал Украины со временем ослабнет.

Экономические последствия украинских атак

Отдельно журналисты отмечают экономические последствия украинских атак по нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Ремонт этих объектов требует ресурсов, которые Россия могла использовать для военных действий. Такое давление на Москву - это попытка сделать продолжение войны для России все более дорогостоящим вопросом.

Кроме того, отмечает Forbes, экономические трудности и перебои в электроснабжении, транспорте и предоставлении основных услуг приведут к значительному разочарованию российского населения. Это вряд ли будет представлять прямую угрозу для власти российского диктатора Владимира Путина, однако этот процесс увеличивает политические риски продолжения войны.

Роль дронов в войне

С начала полномасштабной войны ожидалось, что дроны в итоге будут играть решающую роль. И эти ожидания полностью оправдались, пишет издание. Байрактары, Шахеды, Орланы, FPV и опто-волоконные дроны сформировали ход боевых действий.

С перспективой мира на горизонте, удары дронов, осуществленные AN-196 Лютый и F-1, могут стать решающими в результате войны.

