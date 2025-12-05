ВСУ вернули позиции возле Гуляйполя
- 5.12.2025, 12:12
Опубликованы карты с продвижением украинских военных.
Вооруженные силы Украины имеют успехи сразу на двух направлениях на южном отрезке фронта, сообщили аналитики. Среди прочего, произошли изменения в районе Гуляйполя и Александровки. Российское командование заявило об оккупации Доброполья и опубликовало кадры якобы с территории населенного пункта. Позже выяснилось, что россиян на самом деле нет на восточном берегу реки Гайчур. Между тем видео украинцев доказали, что до села еще не докатились бои.
В новом отчете Института изучения войны (ISW) подтверждают успехи Сил обороны Украины на южном и восточном отрезках фронта. ВС РФ распространили фейк о якобы «оккупации Доброполья», но в отчете института отмечается, что это не так. Об этом говорят кадры от Генштаба ВСУ, на которых украинцы разворачивают флаг в этом населенном пункте к северу от Гуляйполя. На видео — преимущественно целые дома. Село почти не разрушено, следовательно, к нему не катились бои и россияне еще далеко, объяснили аналитики.
Продвижение ВСУ. Согласно данным ISW, украинские военные имеют успехи в Днепропетровской (Александровское) и Запорожской областях (Гуляйполе).
Гуляйпольское направление. В отчете рассказали о ситуации в Доброполье, о возможной оккупации которого сообщило Минобороны РФ. На российских видео показывали, будто удалось проникнуть в укрепленный оборонительный узел. Другие видео, опубликованные Генштабом ВСУ, показали, что населенный пункт находится под полным контролем Украины. Согласно данным командования, в село проникла группа диверсантов, но всех обезвредили.
Александровское направление. Информация аналитиков основывается на данных военного обозревателя Константина Машовца и источников в военной разведке. Выяснилось, что 30 ноября украинские военные начали операцию по очистке села Ивановка, расположенного к северо-востоку от Александровки. По состоянию на 3 декабря село освободили, написал ISW.
Продвижение ВС РФ. Аналитики признали продвижение россиян на Лиманском направлении. Речь идет об изменении позиций к северу и северо-западу от Лимана. При этом военные РФ опубликовали кадры боя на южной окраине населенного пункта Яровое. Были также успехи противника под Северском, Константиновкой, Новопавловкой (россияне добрались до реки Солона).