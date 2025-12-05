закрыть
5 декабря 2025, пятница, 13:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лариса Долина впервые прокомментировала скандал со своей квартирой

4
  • 5.12.2025, 12:43
  • 4,610
Лариса Долина впервые прокомментировала скандал со своей квартирой
Лариса Долина

Певица объяснила, почему отмалчивалась до сих пор.

Российская певица Лариса Долина впервые прокомментировала скандал со своей квартирой. Она дала большое интервью, анонс которого 5 декабря показали в эфире «Первого канала».

— Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что я не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я, в интерес к следствию, я подписку дала, а неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс, — заявила Долина.

— То есть прям официальный запрет? — уточнил ведущий.

— Официальный запрет. А потом, то, что я сейчас молчала, я физически не могла это сделать. Поэтому здесь очень важно просто понять, что это было невозможно. И только сейчас люди узнают правду, — сказала Долина.

Она также упомянула, что мошенники якобы следили за ней и ее детьми.

Напомним, в соцсетях получил широкую известность «эффект Долиной». Все началось после того, как в 2024 году певица отдала телефонным мошенникам больше 300 миллионов российских рублей (свыше 3 млн долларов) — в том числе деньги с продажи пятикомнатной квартиры в Москве. Поняв, что ее обманули, Долина обратилась в суд и выиграла его. В результате квартиру ей вернули. А покупательнице, оставшейся без квартиры, предложили пытаться забрать деньги у мошенников.

Россиян возмутил поступок Долиной, которая оставила покупательницу ее квартиры и без жилья, и без денег. Зрители стали массово сдавать билеты на концерты артистки.

Тем временем в российских судах начали рассматривать похожие дела.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников