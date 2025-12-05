Лариса Долина впервые прокомментировала скандал со своей квартирой4
- 5.12.2025, 12:43
Певица объяснила, почему отмалчивалась до сих пор.
Российская певица Лариса Долина впервые прокомментировала скандал со своей квартирой. Она дала большое интервью, анонс которого 5 декабря показали в эфире «Первого канала».
— Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что я не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я, в интерес к следствию, я подписку дала, а неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс, — заявила Долина.
— То есть прям официальный запрет? — уточнил ведущий.
— Официальный запрет. А потом, то, что я сейчас молчала, я физически не могла это сделать. Поэтому здесь очень важно просто понять, что это было невозможно. И только сейчас люди узнают правду, — сказала Долина.
Она также упомянула, что мошенники якобы следили за ней и ее детьми.
Напомним, в соцсетях получил широкую известность «эффект Долиной». Все началось после того, как в 2024 году певица отдала телефонным мошенникам больше 300 миллионов российских рублей (свыше 3 млн долларов) — в том числе деньги с продажи пятикомнатной квартиры в Москве. Поняв, что ее обманули, Долина обратилась в суд и выиграла его. В результате квартиру ей вернули. А покупательнице, оставшейся без квартиры, предложили пытаться забрать деньги у мошенников.
Россиян возмутил поступок Долиной, которая оставила покупательницу ее квартиры и без жилья, и без денег. Зрители стали массово сдавать билеты на концерты артистки.
Тем временем в российских судах начали рассматривать похожие дела.