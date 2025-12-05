Бывший глава разведки Венесуэлы раскрыл правду о Мадуро
- 5.12.2025, 12:52
Уго Карвахаль выдвигает ряд обвинений.
Бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль, известный как «Эль Пойо», заявил, что режим Николаса Мадуро фактически действует как наркотеррористическая организация. Об этом говорится в письме Карвахаля, направленном президенту США Дональду Трампу из американской федеральной тюрьмы, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).
Карвахаль утверждает, что во время своей службы он лично наблюдал, как высокопоставленные венесуэльские чиновники координировали поставки наркотиков и сотрудничали с вооруженными группировками. В письме упоминаются связи с колумбийскими повстанцами FARC и ELN, кубинскими спецслужбами и даже боевиками «Хезболлы». По его словам, эти союзы использовались для доставки кокаина в США и финансирования политических операций.
Также Карвахаль обвинил власти Венесуэлы в масштабном шпионаже, дезинформации и манипуляциях на выборах, в частности через систему электронного голосования Smartmatic. Он выразил готовность сотрудничать с американскими властями и передать дополнительные доказательства.
Публикация письма совпала с резким усилением давления Вашингтона на Каракас. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Мадуро систематически нарушает свои обязательства и что США не могут доверять его обещаниям.
Карвахаль возглавлял военную контрразведку Венесуэлы при бывшем президенте Уго Чавесе, однако в 2019 году перешел на сторону оппозиции. В 2023 году он был экстрадирован в США, где обвиняется в участии в международной наркоторговле и сотрудничестве с террористической организацией FARC.