закрыть
5 декабря 2025, пятница, 13:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ взяли в плен уроженца Беларуси

  • 5.12.2025, 13:20
ВСУ взяли в плен уроженца Беларуси
Руслан Гудач

Россияне отправили его в штурмовики.

В плен в Украине попал воевавший в составе российской армии Руслан Гудач 1985 года рождения. Об этом сообщили украинские телеграм-каналы.

Канал «Дождусь тебя» пишет, что Гудач из деревни Гонельки Щучинского района Гродненской области.

На видео военнопленный рассказывает, что пытался заниматься бизнесом, но прогорел. К нему возникли претензии, что он не доплатил налогов государству (какому — Гудач не уточняет, но, вероятнее всего, речь идет об РФ. — Прим. ред.), за что «светило восемь лет».

«И в наших структурах силовых предложили, как вариант, закрыть на это глаза, если я пойду на СВО», — продолжает Гудач.

По его словам, он пытался через знакомых устроится на «тыловую должность», но его отправили в штурмовики.

ВСУ взяли его в плен на территории Курской области. Он говорит, что два месяца прятался по подвалам, прежде чем попал в плен.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в плену у ВСУ оказались еще трое белорусов, воевавших за РФ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников