ВСУ взяли в плен уроженца Беларуси 5.12.2025, 13:20

Руслан Гудач

Россияне отправили его в штурмовики.

В плен в Украине попал воевавший в составе российской армии Руслан Гудач 1985 года рождения. Об этом сообщили украинские телеграм-каналы.

Канал «Дождусь тебя» пишет, что Гудач из деревни Гонельки Щучинского района Гродненской области.

На видео военнопленный рассказывает, что пытался заниматься бизнесом, но прогорел. К нему возникли претензии, что он не доплатил налогов государству (какому — Гудач не уточняет, но, вероятнее всего, речь идет об РФ. — Прим. ред.), за что «светило восемь лет».

«И в наших структурах силовых предложили, как вариант, закрыть на это глаза, если я пойду на СВО», — продолжает Гудач.

По его словам, он пытался через знакомых устроится на «тыловую должность», но его отправили в штурмовики.

ВСУ взяли его в плен на территории Курской области. Он говорит, что два месяца прятался по подвалам, прежде чем попал в плен.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в плену у ВСУ оказались еще трое белорусов, воевавших за РФ.

