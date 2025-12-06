Дроны атаковали НПЗ в Рязани
- 6.12.2025, 9:42
Моменты удара попали на видео.
В ночь на 6 декабря российская Рязань в очередной раз оказалась под атакой беспилотников, вероятно, возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили губернатор Рязанской области Павел Малков и пропагандистский ресурс ASTRA.
Малков заявил, что средствами противовоздушной обороны над территорией Рязанской области якобы сбит БпЛА.
По его словам, падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, заверил губернатор. Он не уточнил, где именно возникли пожары.
В то же время Telegram-канал ASTRA пишет, что девятый раз за год беспилотники атаковали НПЗ в Рязани. Моменты ударов попали на видео очевидцев. Соответствующие ролики опубликовал мониторинговый Telegram-канал Supernova+.
Ресурс отметил, что предварительно поражена установка гидроочистки, каталитического крекинга и риформинга.