6 декабря 2025, суббота, 10:05
Дроны атаковали НПЗ в Рязани

  • 6.12.2025, 9:42
Дроны атаковали НПЗ в Рязани

Моменты удара попали на видео.

В ночь на 6 декабря российская Рязань в очередной раз оказалась под атакой беспилотников, вероятно, возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили губернатор Рязанской области Павел Малков и пропагандистский ресурс ASTRA.

Малков заявил, что средствами противовоздушной обороны над территорией Рязанской области якобы сбит БпЛА.

По его словам, падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, заверил губернатор. Он не уточнил, где именно возникли пожары.

В то же время Telegram-канал ASTRA пишет, что девятый раз за год беспилотники атаковали НПЗ в Рязани. Моменты ударов попали на видео очевидцев. Соответствующие ролики опубликовал мониторинговый Telegram-канал Supernova+.

Ресурс отметил, что предварительно поражена установка гидроочистки, каталитического крекинга и риформинга.

