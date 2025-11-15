Десятки взрывов и яркое зарево: дроны атаковали НПЗ в Рязани 15.11.2025, 9:09

Это один из стратегических заводов России.

В ночь на 15 ноября беспилотники массированно атаковали Рязанскую области России. В городе объявляли воздушную тревогу, местные слышали взрывы и видели пожар.

В частности, около 04:00 началась атака на нефтеперерабатывающий завод. Местные жители сообщали о более 10 взрывах.

Позже в сети появились фото и видео НПЗ, охваченного огнем.

В частности, кадры атаки обнародовал телеграмм-канал «Supernova+».

Женский голос за кадром считает количество взрывов и удивляется, почему не срабатывает российская ПВО.

«Опять нас бомбят. И еще раз! Куда ПВО смотрит, я не понимаю. И еще раз. Четыре раза уже. Я не понимаю, что происходит», — комментирует женщина, снимая видео попадания дронов по НПЗ в Рязани.

Сейчас масштаб нанесенных повреждений российскому нефтеперерабатывающему заводу неизвестен.

Губернатор Рязанской области Павел Малков не комментировал удар по региону.

На момент публикации материала украинская сторона также не предоставила никакой информации об атаке на НПЗ в Рязани.

Стоит заметить, что Рязанский НПЗ принадлежит «Роснефти». Это один из стратегических заводов оккупантов, который, в частности, производит авиационное топливо для военных самолетов. Он также важен для топливного обеспечения Московского региона и других областей. Годовая мощность переработки составляет 17,1 миллиона тонн нефти.

