Атакованный СБУ танкер сел на мель и терпит бедствие 6.12.2025, 9:45

1,566

10 человек, которые были на борту судна, эвакуированы.

Атакованный у Турции танкер российского «теневого флота» Kairos сел на мель и терпит бедствие в территориальных водах Болгарии, сообщают местные СМИ

О повреждении судна стало известно вечером 28 ноября. Источники CNN и Reuters сообщали, что по Kairos, следовавшему в Новороссийск, нанесли удар морские дроны Sea Baby, используемые Службой безопасности Украины. Атака стала частью серии ударов по танкерам теневого флота России.

29 ноября украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что СБУ взяла ответственность за подрыв двух танкеров из «теневого флота» России Kairos и Virat в Черном море.

