Forbes: Украина наносит удары по «теневому флоту» России

Атаки на танкеры расширяют морскую кампанию Киева.

Украинские надводные дроны «Sea Baby» атаковали два российских танкера из «теневого флота» у побережья Турции в Черном море, существенно усилив давление на систему обхода санкций, от которой зависит экспорт нефти из РФ. Под удар попали суда «Kairos» и «Virat», формально ходившие под флагом Гамбии, но давно фигурировавшие в западных отчетах как часть российской схемы скрытой логистики, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

По информации СБУ, морские дроны вывели из строя танкеры, которые могли бы транспортировать нефти почти на $70 млн. Атака произошла в 28–35 морских милях от турецкой провинции Коджаэли — значительно дальше прежнего радиуса украинских операций. «Kairos» загорелся, экипаж был эвакуирован турецкой береговой охраной, «Virat» получил повреждения, но остался на плаву.

Расширение географии ударов демонстрирует рост дальности и эффективности платформы «Sea Baby». Обновленная версия дрона, представленная в октябре, получила увеличенный радиус до 1500 км и возможность нести до двух тонн взрывчатки, что позволяет Киеву поражать цели глубоко в акватории Черного моря.

Удары по танкерам стали частью более широкой стратегии давления на нефтяную инфраструктуру России. Украинские дроны атаковали терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, что привело к остановке погрузочных операций. Этот объект поражается уже третий раз за осень.

Российский «теневой флот» испытывает растущее давление не только из-за атак, но и из-за технического износа: в конце ноября у берегов Сенегала затонул танкер «M/T Mersin», регулярно посещавший российские порты.

Украина стремится изменить расчет рисков для компаний, участвующих в обслуживании российской нефтеторговли. С расширением диапазона ударов «Sea Baby» становится ясно: работа на теневой флот превращается в все более опасное предприятие.

