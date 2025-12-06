Журналисты критикуют новую стратегию нацбезопасности Трампа

Журналисты критикуют новую стратегию нацбезопасности Трампа2
- 6.12.2025, 13:20
В ней США критикуют союзников, а не врагов.
Раскол между США и Европой в отношениях, определявших мировую политику со времен Второй мировой войны, кристаллизовался в обновленной стратегии национальной безопасности. Об этом говорится в анализе агентства Bloomberg.
Стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа, опубликованная в ночь на 5 декабря и лично подписанная им, значительно отклоняется от глобального порядка середины XX века, предупреждая, что континенту грозит «цивилизационное стирание» из-за десятилетий экономического упадка, а также политических и культурных неудач.
«Дни, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, как Атлант, прошли», — говорится в стратегии.
Этот документ, по сути, закрепляет то, что было понятно уже несколько месяцев с момента возвращения Трампа в Белый дом: США сосредоточились на своих внутренних делах и видят несоответствие между его доктриной «Америка превыше всего» и европейскими странами, которые входят в НАТО.
Стратегия почти не упоминает войну России против Украины и повторяет знакомое оправдание вторжения российского диктатора Владимира Путина, утверждая, что США должны сосредоточиться на «завершении представления о НАТО как постоянно расширяющемся союзе».
В стратегии вообще не упоминается Северная Корея и Венесуэла, которой США активно угрожали наземными ударами.