Журналисты критикуют новую стратегию нацбезопасности Трампа 2 6.12.2025, 13:20

В ней США критикуют союзников, а не врагов.

Раскол между США и Европой в отношениях, определявших мировую политику со времен Второй мировой войны, кристаллизовался в обновленной стратегии национальной безопасности. Об этом говорится в анализе агентства Bloomberg.

Стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа, опубликованная в ночь на 5 декабря и лично подписанная им, значительно отклоняется от глобального порядка середины XX века, предупреждая, что континенту грозит «цивилизационное стирание» из-за десятилетий экономического упадка, а также политических и культурных неудач.

«Дни, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, как Атлант, прошли», — говорится в стратегии.

Этот документ, по сути, закрепляет то, что было понятно уже несколько месяцев с момента возвращения Трампа в Белый дом: США сосредоточились на своих внутренних делах и видят несоответствие между его доктриной «Америка превыше всего» и европейскими странами, которые входят в НАТО.

Стратегия почти не упоминает войну России против Украины и повторяет знакомое оправдание вторжения российского диктатора Владимира Путина, утверждая, что США должны сосредоточиться на «завершении представления о НАТО как постоянно расширяющемся союзе».

В стратегии вообще не упоминается Северная Корея и Венесуэла, которой США активно угрожали наземными ударами.

