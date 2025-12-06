В Бресте таксист высадил ребенка посреди улицы, и он потерялся 2 6.12.2025, 14:08

2,064

Минтранс рассказал о резонансном случае.

Минтранс сказал, что в Бресте таксист высадил ребенка посреди улицы, и он потерялся. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Водитель такси высадил несовершеннолетнего ребенка, который потом потерялся. Его нашли сотрудники милиции. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Первый заместитель начальника филиала Транспортной инспекции по Брестской области Денис Рахатко обратил внимание, что личность водителя удалось установить. Им оказался 48-летний брестчанин. Его привлекли к административной ответственности по статье 18.26 Кодекса об административных правонарушениях.

- Чтобы исключить повторение подобных ситуаций, филиалом инспекции проведена встреча с водителями такси и руководителями компаний-перевозчиков. Обсуждались вопросы повышения качества и эффективности оказания услуг пассажирам, обеспечения безопасности несовершеннолетних, а также повышение ответственности водителей, - подчеркнул Рахатко.

Все случилось 17 ноября. Родители привезли ребенка на сеанс массажа довольно далеко от дома и уехали домой. Когда сеанс был завершен, родители вызвали ребенку такси. Массажист посадил мальчика в автомобиль и ушел. Спустя некоторое время таксист начал спрашивать, есть ли у ребенка деньги для оплаты поездки или телефон. Услышав отрицательный ответ, водитель высадил ребенка посреди улицы, отменил заказ и уехал.

Ребенок, не зная места, заблудился. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что несовершеннолетний ушел в противоположную сторону от дома и спрятался на пустой остановке. Его нашли через полтора-два часа.

