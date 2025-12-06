закрыть
6 декабря 2025, суббота, 16:04
Каллас отреагировала на новую стратегию нацбезопасности США

  • 6.12.2025, 15:23
  • 1,348
Каллас отреагировала на новую стратегию нацбезопасности США
Кая Каллас

Европа недооценивает свою силу.

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас считает, что Европа недооценивает свою силу, в частности в отношении России. Такое мнение дипломат высказала на форуме в Дохе, передает газета Politico.

Каллас преуменьшила значение новой резкой оценки администрацией президента США Дональда Трампа Европы, даже намекая, что некоторые из ее критических замечаний были правдивыми.

«Европа недооценивает собственную силу в отношении России, например. Нам следует быть более уверенными в себе, это точно», — акцентировала чиновница.

Администрация Трампа раскритиковала европейские правительства в своей новой стратегии национальной безопасности, которую Белый дом обнародовал накануне.

