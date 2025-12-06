Каллас отреагировала на новую стратегию нацбезопасности США
- 6.12.2025, 15:23
Европа недооценивает свою силу.
Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас считает, что Европа недооценивает свою силу, в частности в отношении России. Такое мнение дипломат высказала на форуме в Дохе, передает газета Politico.
Каллас преуменьшила значение новой резкой оценки администрацией президента США Дональда Трампа Европы, даже намекая, что некоторые из ее критических замечаний были правдивыми.
«Европа недооценивает собственную силу в отношении России, например. Нам следует быть более уверенными в себе, это точно», — акцентировала чиновница.
Администрация Трампа раскритиковала европейские правительства в своей новой стратегии национальной безопасности, которую Белый дом обнародовал накануне.