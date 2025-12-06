Германия создала спецподразделение по борьбе с дронами 1 6.12.2025, 17:14

После фиксации рекордного числа БПЛА около аэропортов.

Министерство внутренних дел Германии на этой неделе создало новое подразделение по борьбе с беспилотниками, которому поставили задачу по защите объектов критически важной инфраструктуры, включая аэропорты, пишет Bloomberg. Помимо этого, ведомство объявило о создании Объединенного центра защиты от дронов, который будет координировать работу полицейских сил отдельных земель Германии с федеральным центром и армией по оценке угроз и разработке технологий.

Такие меры власти ФРГ приняли на фоне рекордного роста числа инцидентов с неопознанными беспилотниками, появлявшимися около аэропортов страны. С начала года по конец октября было зарегистрировано более 190 таких случаев, сообщили в госкомпании по управлению воздушным движением Deutsche Flugsicherung (DFS). «Авиация годами время от времени сталкивалась с этой проблемой, но она никогда не становилась настолько серьезной, как в последние месяцы. Сегодня мы сталкиваемся с реальными угрозами, когда кто-то специально запускает дрон на территорию аэропорта, чтобы он вынужден был закрыться», — сказал гендиректор Немецкой авиационной ассоциации (BDL) Йоахим Ланг.

Раньше дроны, часто управляемые любителями, не знакомыми с правилами воздушного пространства, периодически мешали аэропортам. Однако теперь ситуация иная: в некоторых недавних инцидентах фиксировались профессиональные крупные БПЛА, в том числе длиной до трех метров, сообщил осведомленный собеседник. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что за «большинством» инцидентов с дронами стоит Москва и что эта деятельность направлена на то, чтобы «проверить нас».

В ряде аэропортов Германии уже внедрены элементарные системы защиты от дронов, но их охват далек от полного. На этой неделе власти ФРГ объявляли об оснащении восьми важнейших авиагаваней страны радиосистемами для защиты от БПЛА. Также, чтобы не сбивать работу электроники самолетов системами РЭБ, аэропорты Германии могут использовать физические сети, защищающие от беспилотников, сказал эксперт Института коммуникации, обработки информации и эргономики Фраунгофера Ханс Петер Штух.

Чуть больше месяца из-за неизвестных дронов, которые не удалось отследить, закрывался главный аэропорт столицы Германии — «Берлин-Бранденбург». До этого, в октябре, неопознанные аппараты дважды за двое суток прерывали работу аэропорта Мюнхена — второго по величине авиаузла в ФРГ.

